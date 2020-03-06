أتلتكو مدريد يخطط لخطف نجم ريال مدريد

أشارت تقارير إعلامية أن الكولومبي خاميس رودريجيز لا يعيش أيامًا سعيدة في ناديه ريال مدريد الإسباني، ويفكر بشكل جدي في الرحيل عنه بنهاية الموسم الجاري، مع إشارة إلى أن وجهته المقبلة قد تكون نادي أتلتكو مدريد.

قالت قناة "مانيجينغ مدريد" الإسبانية وأيضا حسب ما نشره أحد الصحفيين على "تويتر": إن لاعب ريال مدريد، الكولومبي خاميس رودريجيز، يسعى إلى الانضمام لصفوف نادي أتلتكو مدريد في الصيف المقبل.

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🚨SEGUNDO JORNAIS, DEVIDO A FALTA DE JOGOS PELO REAL MESMO ESTANDO EM FORMA, JAMES RODRÍGUEZ DECIDIU QUE QUER IR PARA O ATLÉTICO DE MADRID POIS QUER PERMANECER MORANDO NA CIDADE E SE INTERESSA PELO PROJETO DO CLUBE! pic.twitter.com/v04RJ4p9Dx — Atlético do Empate (@atletizaodepre) March 6, 2020

وقد يغتنم نادي أتلتكو مدريد الفرصة مستغلا نهاية عقد الكولومبي، خلال عام، وبالتالي تخفيض قيمته المالية التي قد يطلبها جاره اللدود، من أجل خطف اللاعب صاحب الـ28 عامًا.

وأعير خاميس رودريجيز لمدة موسمين إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يعود في الصيف الفائت، إلى صفوف ناديه السابق.

وبعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الميرنغي، توقع الكثيرون قرارا من ريال مدريد لبيع خاميس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الدهشة كانت حين شارك الكولومبي أساسيًا في أول مباراة رسمية هذا الموسم.

ولكن خاميس رودريجيز لم يتمكن من إقناع زيدان بقدراته، خصوصا بعد معاناته من الإصابات المتعاقبة، ما أدى إلى أن تكون مشاركته أمام ريال مايوركا في منتصف أكتوبر الماض هي الأخيرة له كأساسي.

وخاض خاميس، خلال الموسم الحالي، 13 مباراة فقط برفقة ريال مدريد في كافة المسابقات، بإجمالي 650 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف وحيد، وصناعة هدفين آخرين.