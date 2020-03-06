بعد ترشح 3 دول... لماذا لم تطلب مصر استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طلب الكاميرون وتونس والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والأخير كذلك طلب الحصول على شرف استضافة نهائي الكونفدرالية.

وعن عدم تقدم مصر بطلب استضافة النهائي التاريخي، قال أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "كان يجب الحصول على موافقة حكومية من رئيس مجلس الوزراء للتقدم بطلب الاستضافة ونحن لم نحصل عليها"ن بحسب موقع "في الجول".

وأضاف: "في ذلك الوقت حينما كان يجب التقدم بطلب كنا مشغولين بلقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذي أقيم في أبو ظبي في شهر فبراير الماضي".

وكشف أن "استاد القاهرة سيُغلق بسبب زرع البذرة الصيفية فلا يمكن استضافة النهائي في ملعب آخر".

ونقل الموقع عن مصدر في اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- قوله إن "الاتحاد تحدث بالفعل مع وزير الرياضة المصري أشرف صبحي بشكل شفهي لاستطلاع رأيه بشأن استضافة النهائي".

وأضاف: "لكن بعد ذلك الحديث لم نحصل على أي رد أو استجابة فلم يكن من الممكن التقدم بطلب دون الحصول على الموافقة من الحكومة المصرية".