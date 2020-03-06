ليفربول يفقد حارسه أليسون في مواجهة أتلتيكو مدريد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، بصورة رسمية فقدانه لحارسه البرازيلي، أليسون بيكر، في مواجهة الريدز أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي مذاع بالموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، قبل مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي غدا السبت: "أليسون سيغيب عن مواجهتنا أمام بورنموث بعد تعرضه لإصابة في العضلات".

وتابع بقوله: "للأسف خرج أليسون من حساباتنا، لقد تعرض لإصابة بسيطة قبل مواجهة تشيلسي واعتقدنا أنها ليست مؤثرة، لكن من الواضح أنه لن يتمكن من اللعب الأسبوع المقبل".

واستمر كلوب بقوله: "لا يتعين علينا تحمل أي مخاطر بإشراكه وهو ليس بكامل لياقته، لذلك بالتأكيد هو خارج مواجهات الأسبوع المقبل، بالأخص لقاء أتلتيكو مدريد".

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع النادي الإسباني في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكان أتلتيكو مدريد قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وقال كلوب: "إنها إصابة عضلية خفيفة في منطقة الورك، لكن لا يزال ليس بإمكانه المشاركة في المباريات".

وأوضح مدرب ليفربول أن أليسون لن يكون متاحا في مباراة أتلتيكومدريد، كما أنه قد يغيب عن ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون يوم 16 مارس/آذار.

وأردف بقوله "سنحكم على حالته الصحية، بعد العودة من الاستراحة الدولية، ونتأكد بأنه عاد بنسبة 100%".

أما عن باقي الإصابات في ليفربول، فقال كلوب إن نابي كيتا عاد للتدريبات، بينما لا يزال جوردان هندرسون غائبا ولكن قد يعود قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما لا يزال يتعافى شيردان شاكيري من إصابته.