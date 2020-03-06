"كاف" يصدر بيانا بشأن "كورونا" واحتمالية تأجيل أو إلغاء بطولات أفريقية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، بيانا رسميا بشأن ظهور حالات لفيروس "كورونا" الجديد في القارة السمراء، واحتمالية تأجيل أو إلغاء بطولات محلية أو قارية بسبب ذلك.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان رسمي نشر على موقع "كاف": "يتابع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذى يصيب قارتنا".

وأشار كاف إلى أن هناك 8 دول أفريقية كبرى لكرة القدم، أبلغت عن حالات لفيروس "كورونا" الجديد حتى الآن، وهي: مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، ونيجيريا، والسنغال، والكاميرون وجنوب أفريقيا.

وأضاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قائلا: "كلف كاف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض، ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين فى اللعبة، وتم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية".

Statement on Coronavirus (COVID-19) 👇 — CAF (@CAF_Online) March 6, 2020

​وتابع: "لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم أفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 أبريل/نيسان 2020".

وأشار الكاف في بيانه، قائلا: "نحن على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب، بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية، إذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء، في غضون ذلك".

واختتم بقوله: "يتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة، وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية".