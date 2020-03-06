مدرب الأهلي ينفجر غاضبا على صحفيي جنوب أفريقيا: نحن فريق كبير لا يصح أن توجه هذا السؤال

انفجر مدرب الأهلي المصري، السويسري رينيه فايلر، غاضبا في وجه صحفيي جنوب أفريقيا، بأنه "فريق كبير" لا يصح أن توجه له هذا السؤال.

وجاءت تصريحات فايلر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر إقامته عصر غدا السبت، في إياب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفق ما نشره الحساب الرسمي لقناة للنادي الأهلي على "تويتر"

وبدأ الأمر عندما سأل أحد الصحفيين، رامي ربيعة، لاعب الأهلي، هو إمكانية الفريق الأحمر تعمد إهدار الوقت مثل معظم لاعبي فرق شمال أفريقيا، وإن كان ذلك جزء من خطة الفريق لمباراة الغد.

ولكن فايلر قاطع ربيعة قبل رده، قائلا "النادي الأهلي فريق كبير، ولا يصح أن توجه هذا السؤال من الأساس".

🎥خاص .. رد قوي من فايلر علي سؤال هل سيتعمد الأهلي إهدارر الوقت فى مباراة العودة ؟#يلا_يا_اهلي #افريقيا_يا_أهلي #Alahlytv pic.twitter.com/7TgDG5t9OF — AlahlyTV (@AlAhlyTV) March 6, 2020

​وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب على صن داونز بإستاد القاهرة بهدفين دون رد، ويحتاج إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى دور نصف النهائي.

ثم عاد ربيعة للقول خلال المؤتمر الصحفي: "الفوز بهدفين في مباراة الذهاب بالقاهرة، نتيجة غير مطمئنة".

وقال فايلر في المؤتمر: "علينا التركيز وبذل أقصى جهد خلال مباراة العودة غدا، من أجل حسم الصعود إلى دور نصف النهائي".