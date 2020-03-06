بالفيديو... هدف مباراة الترجي التونسي أمام الزمالك المصري في دوري أبطال أفريقيا

تمكن نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، من التأهل إلى دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم خسارته أمام الترجي التونسي بهدف دون رد.

وسجل هدف الترجي بلال بن ساحة من ركلة جزاء احتسبت للفريق التونسي في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء.

ولكن رغم فوز الترجي، تأهل الزمالك، بسبب فوزه في لقاء الذهاب في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويصبح بتلك النتيجة الزمالك أول المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في انتظار باقي مواجهات دور الثمانية غدا السبت.

ويحل غدا السبت الأهلي المصري ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقي، فيما يلعب الرجاء المغربي أمام مازيمبي الكونغولي، ويستضيف النجم الساحلي التونسي فريق الوداد المغربي.