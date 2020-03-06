فرض تدابير وقائية من "كورونا" على اللاعبين المشاركين في بطولة عالمية للتنس

‬قال منظمون، اليوم الجمعة، إنهم سيفرضون تدابير وقائية من فيروس "كورونا" المستجد، على اللاعبين في بطولة "إنديان ويلز" للتنس، المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

وسيحظر القائمون على اللاعبين تسليم مناشف إلى جامعي الكرات في البطولة، بحسب وكالة رويترز.

وكان تبادل المناشف المبللة بالعرق بين اللاعبين وجامعي الكرات من الأمور المثيرة للجدل في الرياضة منذ فترة طويلة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.

وقال مسؤولو البطولة إنه سيتعين على اللاعبين الذهاب بأنفسهم لجلب المناشف والتخلص منها وسيتم وضع كرسي في نهاية الملعب لهذا الغرض.

كما سيرتدي جامعو الكرات القفازات.

وقال المنظمون إنه سيتم تقييد اتصال اللاعبين بالجماهير، وستخضع جميع المناطق في مجمع التنس في كاليفورنيا لحملة تطهير يومية للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم 100 ألف حالة، حتى اليوم الجمعة 6 مارس/ آذار الجاري، وتوفي أكثر من 3400 وانتشر "كورونا" في أكثر من 90 دولة.