محرز يتحدى ريال مدريد قبل لقاء الأبطال

صرح اللاعب الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عن رغبة فريقه في المنافسة على الألقاب المتبقية له هذا الموسم، وبخاصة بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز بسبب فارق النقاط مع ليفربول المتصدر والذي وصل لـ22 نقطة.

وفي مقابلة نشرت على موقع النادي الإنجليزي تحدث الجزائري عن ثقته بفوز فريقه بالألقاب المتبقية له هذا الموسم حيث ينافس على بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي حسم تأهله لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على مضيفه شيفيلد وينزداي، في عقر داره بهدف دون رد.

وقال محرز " كانت مباراة صعبة، وكنا نعرف أنها ستكون كذلك، لكننا أنجزنا المهمة بنجاح".

ورفع محرز راية التحدي أمام ريال مدريد قائلا: "ما زال أمامنا طريق طويل، لكننا نحاول الفوز في كل مباراة، وهذا ما سنفعله ثانية أمام الريال، هكذا نحن كفريق واحد، سنحاول طوال الوقت اللعب بشكل جيد وتحقيق الانتصار".

يذكر أن مانشستر سيتي تغلب على ريال مدريد في عقر داره في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.