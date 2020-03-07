رقم قياسي في انتظار محمد صلاح

وتعرض الريدز في الجولة الماضية لأول خسارة في الدوري أمام واتفورد بعد 41 مباراة من عدم الخسارة.
Sadio's super header, @GWijnaldum's brilliant lob and @MoSalah's tidy finish to round off a great move 🙌— Liverpool FC (@LFC) March 7, 2020
When we last hosted @afcbournemouth ⏪⚽️ pic.twitter.com/XJZGvIBUvq
وفي حال تسجيل صلاح لهدف، سيكون اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يسجل أهدافا في كل اللقاءات أمام بورنموث.
🔴 MATCHDAY 🔴— Liverpool FC (@LFC) March 7, 2020
Home. Passion. Belief. Atmosphere. READY 👊#ThisMeansMore pic.twitter.com/9DTlFAW0BV
وسجل محمد صلاح في كل مباراة خاضها ضد بورنموث، حيث أحرز سبعة أهداف في 5 مواجهات.
💫 @MoSalah 💫 pic.twitter.com/QBA4zeePuQ— Liverpool FC (@LFC) March 6, 2020
ويتشارك صلاح في نفس الرقم مع مهاجم بيرنلي، كريس وود، الذي سجل 6 أهداف في 5 مباريات ضد فريق وست هام يونايتد.
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