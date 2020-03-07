رقم قياسي في انتظار محمد صلاح

رقم قياسي قد يحطمه النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول، عند استضافة بورنموث في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض الريدز في الجولة الماضية لأول خسارة في الدوري أمام واتفورد بعد 41 مباراة من عدم الخسارة.

Sadio's super header, @GWijnaldum's brilliant lob and @MoSalah's tidy finish to round off a great move 🙌



When we last hosted @afcbournemouth ⏪⚽️ pic.twitter.com/XJZGvIBUvq — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2020

وفي حال تسجيل صلاح لهدف، سيكون اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يسجل أهدافا في كل اللقاءات أمام بورنموث.

وسجل محمد صلاح في كل مباراة خاضها ضد بورنموث، حيث أحرز سبعة أهداف في 5 مواجهات.

ويتشارك صلاح في نفس الرقم مع مهاجم بيرنلي، كريس وود، الذي سجل 6 أهداف في 5 مباريات ضد فريق وست هام يونايتد.