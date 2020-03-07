ريال مدريد بدأ جديا بترشيح بدلاء لزيدان

بعد ما تناقلت الصحف الرياضية العالمية، أنباء عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، بدأ نادي ريال مدريد الإسباني يضع جميع الاحتمالات والخطط البديلة بعين الاعتبار في حالة رحيل مدرب الفريق في الوقت الحالي الفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "express" الإنجليزية، فإن ريال مدريد الإسباني لا يزال مهتماً بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، ليكون خليفة لزيدان.

وبالرغم من وجود عقد بين زيدان وريال مدريد حتى عام 2022 إلا أن هذا التعاقد لا يعني شيئاً في حال أراد زيدان الرحيل عن صفوف النادي كما فعل في 2018.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة فإن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب بعد رحيل زيدان في 2018 ولكن تجديد تعاقده مع توتنهام في ذلك الوقت أفشل حدوث التعاقد.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في عددها الصادر اليوم رغبة إدارة النادي الإيطالي في الحصول على خدمات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، وإغرائه براتب سنوي تصل قيمته إلى 8 مليون يورو من أجل العودة لقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى، في نادي آخر.

يذكر أن زيدان يتقاضى حاليا في ناديه الإسباني قرابة 17 مليون يورو سنويا.

وفي حالة رحيل زيدان إلى يوفنتوس فإنه سيتولى قيادة الفريق الذي لعب لأجله لخمس سنوات منذ عام 1996 وحتى رحيله إلى ريال مدريد في 2001.