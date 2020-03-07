برشلونة يحاول تحصين حارسه من أطماع يوفينتوس

يسعى نادي برشلونة الإسباني للاحتفاظ بنجومه بتجديد عقودهم مبكراً قبل انتهائها خوفاً من رحيلهم بشكل مجاني والتفريط فيهم في سوق الانتقالات.

ويعتبر الحارس الألماني تير شتيجن أحد أهم الركائز الذي يسعى نادي برشلونة إلى الحفاظ عليه بسبب دوره الكبير في حماية مرمى الفريق في المواسم الأخيرة.

وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فأن فوم بروك وكيل أعمال الحارس الألماني اجتمع بإيريك أبيدال يوم 27 فبراير الماضي، وهذه ليست المرة الأولى التي يناقشون فيها معاً أمور العقد الجديد.

​انضم الحارس الألماني إلى برشلونة عام 2014 مقابل 12 مليون يورو، وسينتهي عقده الحالي في موسم 2022، ويأمل برشلونة في الحفاظ على حراسه بكل الطرق المتاحة.

شتيجن يبدو أنه يحبذ فكرة البقاء في برشلونة لأطول وقت ممكن حيث يقوم ببناء منزل جديد له في إقليم كاتلونيا ويخبر كل من يتحدث معه بأنه سعيد ويريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة.

يذكر أن تقرير صحفي أخر صدر عن شبكة "espn" أكد أن يوفنتوس الإيطالي يريد التعاقد مع الحارس الألماني ليكون خليفة لبوفون ويؤمن مركز الحراسة في المستقبل، ولكن ما يعيقه هو رغبة الحارس في البقاء مع برشلونة.