أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

Liverpool have just been lucky here, a typical Watford, Chelsea or Atletico would have been 3:0 up at this time. Bournemouth going down #LIVBOU pic.twitter.com/We0FyYMwJe— Ikepower (@Ikepower8) March 7, 2020
وأحرز محمد صلاح في الدقيقة (25) وساديو ماني في الدقيقة (33) هدفي ليفربول، فيما سجل كالوم ويلسون هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة (9).
Sadio Mane puts Liverpool ahead.#LIVBOU # pic.twitter.com/4QcO1T4PEc— The One 🇬🇭 (@nicenanayaw) March 7, 2020
وارتفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي سيلعب الأحد بضيافة مانشستر يونايتد، علما بأن له مباراة مؤجلة كذلك.
RT for Bournemouth— Robert (@robbertorock) March 7, 2020
Like for Liverpool
#LIVBOU pic.twitter.com/EafPkbvwaN
فيما توقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.
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