أهداف مباراة ليفربول وبورنموث 2-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

تعافى المتصدر ليفربول من سلسلة عروضه السيئة في الآونة الأخيرة، ليهزم ضيفه بورنموث 2-1 مساء السبت، بافتتاح الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Liverpool have just been lucky here, a typical Watford, Chelsea or Atletico would have been 3:0 up at this time. Bournemouth going down #LIVBOU pic.twitter.com/We0FyYMwJe — Ikepower (@Ikepower8) March 7, 2020

وأحرز محمد صلاح في الدقيقة (25) وساديو ماني في الدقيقة (33) هدفي ليفربول، فيما سجل كالوم ويلسون هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة (9).

وارتفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي سيلعب الأحد بضيافة مانشستر يونايتد، علما بأن له مباراة مؤجلة كذلك.

فيما توقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.