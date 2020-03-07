محمد بن راشد يشهد السباق الرئيسي لكأس ولي عهد دبي للقدرة

شهد حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم، السباق الرئيسي لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بمشاركة أكثر من 400 فارس وفارسة من 20 دولة.

وتابع حاكم دبي جانبا من المراحل الأربعة للسباق الذي يعتبر أحد أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي ويترقبه نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الإمارات وخارجها.

وأشاد محمد بن راشد آل مكتوم بنجاح مهرجان ولي عهد دبي للقدرة في نسخته الـ 12، مشددا على استمرار الدعم المتواصل لرياضة الفروسية بشكل عام و رياضة القدرة على وجه الخصوص مما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعالمياً ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

واشتمل المهرجان على أربعة سباقات دولية وهي السباق المخصص للسيدات لمسافة 119 كلم، وسباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، ثم سباق كأس "اليمامة" المخصص للأفراس لمسافة 119 كلم والسباق الرئيسي لكأس ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم .

وتوج الفارس غيث عبدالواحد من اسطبلات ام سفن بطلا لسباق ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كيلومترا، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس حمدان أحمد المري من اسطبلات إف ثري واحتل المركز الثالث الفارس عيسي سعيد العويسي من اسطبلات اف ثري .

وتعكس المشاركة العالمية في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، حجم وأهمية الحدث الذي شارك فيه نخبة من فرسان العالم الامر الذي يسهم في الارتقاء برياضة سباقات القدرة والتحمل على المستويين الاقليمي والعالمي.