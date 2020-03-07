أهداف مباراة الأهلي وصن داونز 1-1 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

رد الأهلي المصري اعتباره أمام مضيفه، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عندما فرض عليه التعادل (1-1)، اليوم السبت، في ملعب (لوكاس موريبي) بمدينة بريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم الأهلي المصري بهدف من نيران صديقة، في الدقيقة 21 عن طريق ليوهانج مابوي، لكن صن داونز تعادل في الدقيقة 26، عبر الأوروجواياني جاستون سيرينو.

وثأر المارد الأحمر من خسارته بالموسم الماضي أمام صن داونز، بخماسية نظيفة في نفس الملعب وذات الدور.

وصعد الأهلي بهذه النتيجة لنصف النهائي، بفضل فوزه في الذهاب (2-0)، حيث يترقب مواجهة الصاعد من الوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي.