الكشف عن تطورات الحالة الصحية لعماد متعب

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الأحد 8 مارس/آذار، عن تطورات الحالة الصحية لنجم النادي الأهلي السابق، عماد متعب.

وكانت تقارير صحفية قد تطرقت إلى سقوط عماد متعب بصورة مفاجئة، ونقله إلى المستشفى، وذلك خلال خوضه إحدى المباريات الودية مع أصدقائه.

ولكن موقع "مصراوي" كشف أن الحالة الصحية للاعب عماد متعب، باتت مستقرة بصورة كبيرة، بعدما أجرى مجموعة من الأشعة والفحوصات الطبية.

كما نقل الموقع عن مصادر طبية، تأكيده أن اللاعب أصيب بـ"هبوط حاد"، خلال خوضه المباراة، وهو ما تسبب في الأزمة الصحية التي ألمت به.

انا بخير الحمد لله 💪💪 — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) March 7, 2020

​وقال المصدر إن الفحوصات الطبية، أثبتت عدم وجود أي خطورة على صحته، وسيغادر عماد متعب المستشفى في وقت لاحق من اليوم الأحد.

ونشر لاعب الأهلي السابق عماد متعب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "أنا بخير الحمد لله".