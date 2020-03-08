البحرين... "فورومولا وان" دون جمهور

وجه ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، باقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان على المشاركين فقط.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إنه "امتثالاً لأمرولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعلن حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزًا".

#فورمولا_1: جائزة البحرين الكبرى من دون جمهور بسبب خطر فيروس #كورونا pic.twitter.com/nCFRt758Ub — الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) March 8, 2020

وأكدت الحلبة أن ما "اتخذته مملكة البحرين من إجراءات احترازية وتدابير وقائية حسب المعايير الدولية أسهمت في احتواء فيروس الكورونا (Covid-19) ومنع انتشاره".

وأوضحت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة سباق السيارات في الشرق الأوسط أنها "تحرص على تلبية تطلعات محبي سباقات الفورمولا وان لما يتمتع به سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان من اقبال جماهيري كثيف سنويًا كحدث أساسي في التقويم الدولي للفورمولا وان، ولكن تبقى سلامة الجميع أولوية هامة".

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية أمس السبت، عبر موقعها الرسمي حول فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن رصد 6 حالات جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 62 حالة.

وأظهرت الإحصائيات أيضا أن حالة واحدة بحاجة لعناية، فيما يوجد 61 حالة لا تحتاج إلى علاج، فيما أجرت الوزارة حتى الآن 6420 فحصا طبيا، تبينت أن نتائج 6358 منه سليمة.