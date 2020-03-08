في أفضل مبارزة في التاريخ... شاهد مقاتلة صينية تتفوق على منافستها بضربة قاضية

فازت مقاتلة "يو إف سي" الصينية، ويلي تشانغ، الحاصلة على بطولة القتال غير المحدود، في مبارزة ضد البولندية جوانا يندجيتشيك.

ووجهت تشانغ عدة لكمات قوية إلى وجه خصمها ما تسبب بتورمه بشدة وهذا أفزع بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا، أن المقاتلة الصينية قد شوهت وجه منافستها.

Zhang Weili and Joanna Jędrzejczyk just staged the best women's bout of all time, nay one of the best you'll ever see in any damn context. We are truly blessed. 🙏 pic.twitter.com/FuHp3XW43c — Kyle Johnson (@VonPreux) March 8, 2020

بالإضافة إلى ذلك دعا العديد من المستخدمين هذه المبارزة واحدة من أفضل المبارزات في تاريخ الفنون القتالية.

BEFORE & AFTER 😱



This is what Zhang Weili did to Joanna Jedrzejczyk’s face 😳



These women are BADASS 💪#UFC248 pic.twitter.com/FNnPd8Rqtq — John Anthony (@JohnAnthony42) March 8, 2020

ودافعت تشانغ عن لقبها في المبارزة، كما انتصرت المقاتلة 21 مرة خلال رحلتها المهنية وخسرت مرة واحدة، أما منافستها البولندية ففي حصيلتها 18 انتصارا وأربع هزائم.