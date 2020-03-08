طفلة عربية ستصبح من أصغر أبطال الأولمبياد عبر التاريخ... فيديو

تأهلت لاعبة تنس طاولة عربية تبلغ من العمر 11 عاما إلى بطولة طوكيو 2020، لتكون أصغر رياضية أولومبية على الإطلاق، منذ أكثر من 100 عام.

وتأهلت الطفلة السورية هند زازا للعب في الدورة الصيفية لبطولة طوكيو، بعد فوزها ببطولة غرب أسيا للألعاب الأولمبية في الأردن الاسبوع الماضي، بحسب "سي إن إن".

وستصبح زازا (من مواليد 2009) أصغر رياضي يشارك في المنافسة لهذا العام، وأصغر رياضية مشاركة منذ أكثر من 100 عام.

وحصدت زازا على المركز 155 على مستوى العالم، وفازت على البطلة اللبنانية ميريانا سهاكيان ( 42 عام) بنتيجة 4 – 3 في نهائي السيدات في عمان، بفارق عمر بين البطلتين يبلغ 31 سنة.

واعتبرت "سي إن إن" أن تأهل ظاظا بعمر 11 عاما، هو الأول من نوعه في تاريخ البطولة، وأنها أصغر ببضعة أشهر من بطل التزلج البريطاني سكاي براون.

وبدورها، أشارت اللجنة الأولومبية السورية إلى أن إنجاز ظاظا هو "الأول بتاريخ كرة الطاولة السورية" بعد حصولها على بطاقة تأهل "مباشر" إلى أولومبياد طوكيو 2020، بعد فوزها في بطولة غرب آسيا على اللاعبة اللبنانية المخضرمة ميريانا.

وتعتبر اليونانية ديميتريوس لوندراس، أصغر لاعبة أوليمبية (الجمباز)، والتي فازت بالميدالية البرونزية في أول ألعاب حديثة في أثينا عام 1896، وكان عمرها 10 أعوام و 218 يوما.

وفاز السعودي، علي الخضراوي، بلقب الفردي للرجال في عمان، ليتأهل إلى بطولة طوكيو 2020.