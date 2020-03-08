فيديو... لقطة غريبة من لاعب في الدوري التركي

وحدثت الواقعة خلال مواجهة طرابزون سبور التي انتهت بالتعادل 1-1، بعد أن تسلم اللاعب ورقة تعليمات من مدربه وقرأها.

Trabzonspor’s Badou Ndiaye eats his manager’s tactical note to stop opponents from reading it 🤣👏pic.twitter.com/XesIEUpwsI — GiveMeSport Football (@GMS__Football) March 7, 2020

ولم يمزق نداي الورقة أو يلقيها ولكنه ابتلعها، وهو ما أثار دهشة كل المتابعين.