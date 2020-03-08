أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون 4-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق تشيلسي فوزا عريضا على ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف تشيلسي كل من مايسون مونت في الدقيقة (14) وبدرو رودريجيز في الدقيقة (21) وويليان في الدقيقة (51) وأوليفييه جيرو في الدقيقة (54).

وعزز تشيلسي بهذه الفوز موقعه في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين وراء ليستر سيتي الثالث الذي يلعب غدا الاثنين أمام أستون فيلا في ختام الجولة.

فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.