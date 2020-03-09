بعد التشاور... تأجيل تصفيات كأس العالم بآسيا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية على تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا المقررة في 9 مارس/آذار ويونيو/حزيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الفيفا في بيان "بعد مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا".

وكان من المقرر إقامة هذه المباريات خلال فترة التوقف الدولي ما بين 23 و31 مارس/ آذار وما بين الأول والتاسع من يونيو/ حزيران.

وأضاف الفيفا إنه لا يزال من الممكن إقامة هذه المباريات في موعدها بناء على موافقة مشتركة للدول المشاركة في هذه المباريات إلى جانب الموافقة المسبقة من الفيفا والاتحاد الآسيوي.

وتسبب تفشي فيروس كورونا، في لجوء الاتحاد الإيطالي لإلغاء عدد كبير من المباريات قبل الإعلان عن إيقاف المنافسات حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل".

كما تقرر إقامة بعض مواجهات الإياب في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بدون جمهور، أبرزها مواجهات يوفنتوس وليون وباريس سان جيرمان ودورتموند وأتالانتا وفالنسيا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 12 آلف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".