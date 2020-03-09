أول تعليق من عماد متعب عقب تعرضه لـ"هبوط حاد"

حرص عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على طمأنة محبيه فور خروجه من المستشفى التي دخلها عقب تعرضه لوعكة صحية خلال لعب كرة القدم.

وقال عماد متعب عبر حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "ألف شكر ليكم جميعا. أنا في بيتي الحمدلله".

وكشفت مصادر أن الحالة الصحية للاعب عماد متعب، باتت مستقرة بصورة كبيرة، بعدما أجرى مجموعة من الأشعة والفحوصات الطبية.

ألف شكر ليكم جميعاً .... أنا في بيتي الحمدلله 🙏🏼😘 — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) March 9, 2020

وتعرض متعب لـ"هبوط حاد"، خلال خوضه مباراة ودية مع أصدقائه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأثبتت الفحوصات الطبية، عدم وجود أي خطورة على صحة عماد متعب.