اتحاد الكرة في مصر يلمح لإمكانية إكمال الدوري ومباريات المنتخب دون جمهور

ألمحت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإمكانية إكمال مباريات الدوري والبطولات الأفريقية ومباريات المنتخب الأول والأولمبي دون جمهور، خوفا من تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن اللجنة الخماسية، قولها إن اللجنة الطبية التابعة للاتحاد برئاسة، محمد سلطان، ستتواصل مع وزارة الصحة المصرية، لمناقشة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأرجعت اللجنة قرارها بأنه بسبب ما أصدره رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وتأتي تحركات اللجنة الخماسية من أجل تحديد مصير الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني الأول وكذلك الأندية الشعبية المشاركة في البطولات القارية سواء الأفريقية أو العربية، مثل الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق أي أحداث تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.

وتشهد مباريات الدوري المصري حضور أعداد صغيرة من الجماهير تتراوح ما بين 500 إلى 1000 مشجع، ويسعى اتحاد الكرة لبحث الإجراءات الخاصة بدخول هذه الأعداد في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا الجديد"، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، التي أشارت إلى أن آخر حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مصر كانت 55 حالة بينهم 12 متعافيا وحالة وفاة واحدة، قبل أن يتم الإعلان عن ارتفاعها إلى 59 حالة، حسب آخر بيانات وزارة الصحة المصرية.