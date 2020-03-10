فيديو... أكبر لاعب في العالم يسجل هدفا

يستعد المصري عزي الدين بهادر، لأن يصبح أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم، حيث يبلغ من العمر 75 عاما.

ويحتاج بهادر لخوض مباراتين كاملتين مع ناديه "6 أكتوبر" الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة، خاض واحدة منهما بالفعل، لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وتمكن بهادر من تسجيل هدف لفريقه من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وبات عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة قدم محترف يسجل هدفا في مباراة رسمية.

ومن المقرر أن يخوض بهادر مباراته الثانية يوم 21 مارس/إذار الجاري.