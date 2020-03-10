رسميا... إقامة مباريات الدوري الإسباني دون جمهور

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إقامة مباريات الجولتين المقبلتين على الأقل من المسابقة دون حضور الجماهير، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلن برشلونة، في وقت سابق اليوم، أنه سيخوض مواجهة نابولي على أرضه في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، خلف الأبواب المغلقة أيضا.

وحتى يوم الأحد الماضي، أعلنت إسبانيا عن تسجيل 17 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، علاوة على 589 إصابة مؤكدة بالفيروس، 202 منها في مدريد و99 في الباسك.

وتعد إسبانيا رابع أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيا للفيروس الجديد، بعد إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والتي سجلت 7375 و1126 و1112 إصابة على التوالي، لكنها صاحبة ثاني أكبر عدد للوفيات بعد إيطاليا التي سجلت 366 وفاة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين، نهاية العام الماضي، 110 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3800 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 62 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 7 آلاف في كوريا الجنوبية، ومثلها في إيطاليا، وأكثر من 6 آلاف في إيران، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل عشرات الآلاف من المواطنين، كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.