وزير الرياضة: لن يتم إيقاف مباريات الدوري المصري

قال وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار، إنه لن يتم إيقاف مباريات الدوري أو المباريات الدولية، تخوفا من تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقال صبحي، في تصريحات لموقع "يلا كورة" إن هناك توصية بأن تكون المباريات من دون جمهور.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية، قد أصدرت قرارا بإرجاء تنفيذ كافة الفعاليات والأحداث الرياضية، بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، ووفقا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

وقال وزير الرياضة المصري إن "الوزارة لن توصي بإلغاء المباريات المحلية، وانما ستطلب من الجهات المسؤولة عدم حضور الجماهير".

وشدد صبحي أنه سيتم ترك الأمر الخاص، بأي مواعيد للاتحادات الداخلية، حيث أنه هذا الأمر من اختصاصها في المقام الأول.

وألمحت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لإمكانية إكمال مباريات الدوري والبطولات الأفريقية ومباريات المنتخب الأول والأولمبي دون جمهور، خوفا من تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وتأتي تحركات اللجنة الخماسية من أجل تحديد مصير الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني الأول وكذلك الأندية الشعبية المشاركة في البطولات القارية سواء الأفريقية أو العربية، مثل الأهلي والزمالك والمصري والإسماعيلي بعد قرار مجلس الوزراء بتعليق أي أحداث تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين.

وتشهد مباريات الدوري المصري حضور أعداد صغيرة من الجماهير تتراوح ما بين 500 إلى 1000 مشجع، ويسعى اتحاد الكرة لبحث الإجراءات الخاصة بدخول هذه الأعداد في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا الجديد"، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، التي أشارت إلى أن آخر حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مصر كانت 55 حالة، بينهم 12 متعافيا وحالة وفاة واحدة، قبل أن يتم الإعلان عن ارتفاع الإصابات إلى 59 حالة، حسب آخر بيانات وزارة الصحة المصرية.