تحذير شديد اللهجة من ليفربول لمشجعيه

وجه نادي ليفربول تحذيرا شديد اللهجة لجماهيره قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد يوم غد، الأربعاء، في إياب دور الست عشر.

وهدد النادي أي مشجع في حال عدم الالتزام بالتحذيرات بالتعرض للاعتقال، خاصة وأنها ستكون بحضور الجماهير في ظل إقامة العديد من المباريات دون جماهير خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وجاء بيان ليفربول على النحو التالي...

قبل مباراة ليلة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد في ملعب آنفيلد، يود نادي ليفربول أن يذكّر مشجعيه بأن الشماريخ والقنابل الدخانية والألعاب النارية غير قانونية ومحظورة.

أي شخص يتم الإمساك به وهو يدخل الملعب بهذه الممنوعات سيكون عرضة للاعتقال.

Ahead of Wednesday night's @ChampionsLeague match against @Atleti, #LFC would like to remind supporters that flares, smoke bombs and pyrotechnics are illegal and prohibited. https://t.co/qdjsobqvKc — Liverpool FC (@LFC) March 10, 2020

استخدام هذه الأشياء ينتهك تنظيم السلامة على الأرض ويشكل خطرا جسيما بإصابة باقي المعجبين، بما في ذلك المخاطر الصحية الخطيرة.

ستشارك كلاب الصيد في عملية الكشف عن هذه الممنوعات عند أبواب الملعب.

في حالة إشعال مواد نارية أثناء المباراة سيؤدي ذلك إلى فرض عقوبات على النادي، وكذلك تفعيل أجهزة الإنذار بالحريق وإخلاء الملعب وإيقاف المباراة.

نود تذكير المشجعين بالنتائج الخطيرة التي سيواجهونها حال حيازة أو استخدام الألعاب النارية وأية عناصر أخرى غير قانونية.

Anfield awaits on Wednesday 🔴🔴 pic.twitter.com/3FtBPcysh4 — Liverpool FC (@LFC) March 9, 2020

يود نادي ليفربول لكرة القدم أن يشكر المشجعين الذين يظهرون دعمهم بطريقة ودية ومحترمة.

ويسعى حامل لقب دوري الأبطال، إلى تعويض خسارة الذهاب بهدف دون رد، للتأهل إلى الدور المقبل ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب.