مالك نوتينغهام فوريست و وأولومبياكوس ومساعد مدرب أياكس أشهر الرياضيين المصابين بكورونا

أعلن مالك نادي نوتينغهام الإنجليزي وأولومبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، عن إصابته بفيروس كورونا، مشددا على أنه اتبع تعليمات الأطباء وبدأ في اتخاذ التدابير اللازمة.

وحضر صاحب الـ 52 عاما مباراة فريقه ببطولة شامبيونشيب أمام ميلوال، ولكن من غير المؤكد إذا كان مصابا بالفيروس في ذلك الوقت أم لا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

كما تواجد ماريناكيس، في ملعب الإمارات منذ أسبوعين، أثناء مباراة أولومبياكوس وأرسنال في الدوري الأوروبي.

Nottingham Forest and Olympiakos owner Evangelos Marinakis reveals he has coronavirus https://t.co/7FfXRpip5p — Guardian sport (@guardian_sport) March 10, 2020

​كما كشفت إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي مطلع مارس الحالي، عن اشتباه كريستيان بولسن، مساعد المدير الفني للفريق بالإصابة بفيروس كورونا، مع اثنين من موظفين النادي.

وتواجد الثلاثي في إحدى الحفلات الخاصة، التي اكتشف بعد ذلك إصابة أحد الحاضرين فيها بالفيروس، ليقرر النادي الهولندي وضع بولسين ومن معه في الحجر الصحي وعزلهم عن بقية الفريق حتى تثبت سلامتهم.

وما لا شك فيه أن خطر كورونا يزداد يوماً بعد يوم، وترتفع معه حالات الإصابات، وبدأ يؤثر على كافة المجالات، ومن ضمنها، بالطبع اللعبة الأولى في العالم، كرة القدم، وتسبب شبح كورونا في إيقاف العديد من المباريات وإقامة بعضها دون جماهير.