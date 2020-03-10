نجما ريال مدريد مهددان بالغياب عن مواجهة مانشستر سيتي

اختلطت أوراق ريال مدريد بعد إصابة ثنائي الفريق تيبو كورتوا، ومارسيلو واحتمال غيابهما عن القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي.

وسيحل الريال ضيفاً غير مرغوب به على مانشستر سيتي الأسبوع المقبل، في إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد بياناً حول إصابة نجميه، حيث يعاني الحارس البلجيكي من إصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى، وسيخضع لمزيد من الفحوصات للوقف على تطور إصابته.

ويعاني الظهير البرازيلي من إصابة عضلية في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى أيضا، وسيخضع لمزيد من المتابعة لمعرفة تطور حالته، كما ذكر موقع "غوول" المختص في الرياضة.

كما سيغيب سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن المواجهة المرتقبة بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب.

وتستمر المصائب على الميرينجي بغياب إيدين هازارد عن الفريق، بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز سيتي بهدفين لهدف، ويحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين لضمان الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.