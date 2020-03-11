من قرطاج الى قاسيون...معلول "يغرد" لتوليه قيادة المنتخب السوري..صورة

أعلن المدرب التونسي نبيل معلول عن تعيينه مدربا للمنتخب السوري الأول بكرة القدم، على أمل قيادة المنتخب لكأس العالم المقبل.

نشر معلول تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر" برفقة العلم السوري، وعلق عليها: "سعيد بتعييني مدربًا للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله".

سعيد بتعييني مدربًا للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 إن شاء الله pic.twitter.com/Py0OhV7C0f — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 10, 2020

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد السوري لكرة القدم بتقديم مدربه الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي خاص.

يذكر بأن التونسي سبق وأن وصل لنهائيات كأس العالم عندما قاد منتخب بلاده إلى مونديال 2018، بالإضافة لتحقيقه ثلاثية تاريخية برفقة الترجي التونسي في عام 2011.

ويتصدر منتخب "نسور قاسيون" ترتيب مجموعتهم الآسيوية الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وبـ 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الصين الثانية التي لعبت مباراة أقل.