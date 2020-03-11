من هو المشجع الوحيد الذي تواجد في مباراة فالنسيا وأتلانتا؟

بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع حضور الجماهير لعدد من المباريات في البطولات الأوروبية، أقيمت مباراة فالنسيا الإسباني أمام أتلانتا الإيطالي، مساء أمس الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بدون جمهور، وشهدت بنفس الوقت موقفا ظريفا، رغم صعوبة الأحداث المترافقة مع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وظهرت مقاعد ملعب "ميستايا" خالية تماما، باستثناء مقعد واحد ظهر فيه تمثال لمشجع، أثار استغراب المشاهدين، قبل معرفته عندما صورته الكاميرا عن قرب.

واعتاد فيسينتي على حجز المقعد رقم 164 في الصف رقم 15 في ملعب "الميستايا"، والذي لم يتخل عنه طوال فترة تشجيعه لنادي فالنسيا.

المشجع هو تمثال فيسينتي أباريسيو، أحد المشجعين الكبار لنادي فالنسيا، والذي واظب على التواجد في كل مباريات (الخفافيش)، من خلال شراء التذاكر الموسمية التي تسمح له بحضور كافة المباريات على أرضية ميدان ناديه.

ورغم وفاته، منذ 3 أعوام في يونيو 2019، قررت إدارة نادي فالنسيا صنع تمثال من البرونز للمشجع "الوفي"، حسب لقبه في المدينة، ووضعه في مقعده المعتاد في ملعب "ميستايا"، ليواصل فيسينتي أباريسيو حضور مباريات "الخفافيش" رغما عن فيروس كورونا حسبما قالت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم.

وجاء تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا وإسبانيا مؤخرا، ليؤدي إلى صدور قرار عن الاتحاد الأوروبي بمنع حضور الجماهير لعدد من المباريات، من بينها مباراة فالنسيا وأتلانتا، ومباراة خيتافي وإنتر ميلانو في الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بخسارة الخفافيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليودع البطولة ويستمر أتلانتا في مغامرته الشيقة.