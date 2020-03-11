ضربة موجعة لأتلتكو قبل لقاء الليفر

أوضح دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتكو مدريد الإسباني أن خوسيه خيمينيز مدافع الفريق، تعرض لإصابة في كاحله، خلال التدريبات الأخيرة قبل اللقاء المرتقب مع ليفربول الإنجليزي، ضمن إطار منافسات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأن هناك شك في مشاركته أساسيًا.

وأضاف سيموني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "موراتا تدرب بشكل جديد، ولكن لم أقرر بعد إن كان أساسيا أم لا".

وفي حال لم يبدأ سيميوني بموراتا، فسيكون مطالبا بمعرفة من سيدفع به في المباراة، فمن الممكن أن يكون جواو فيليكس أو دييغو كوستا. حسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

وشهدت تدريبات أتلتيكو مدريد تدرب ليمار مع بقية زملائه في الفريق. وكان اللاعب مفاجأة سيميوني الكبيرة في مباراة الذهاب التي لعبت في واندا متروبوليتانو وفي تلك المباراة ، قدم أداءً جيدًا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تقام اليوم، على ملعب "أنفيلد"K ويملك أتلتكو أفضلية طفيفة بعد خروجه فائزا بهدف دون رد في مباراة الذهاب.