ضربة موجعة لأتلتكو قبل لقاء الليفر

وأضاف سيموني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "موراتا تدرب بشكل جديد، ولكن لم أقرر بعد إن كان أساسيا أم لا".
[📡🗞] RUEDA DE PRENSA— Atlético de Madrid (@Atleti) March 10, 2020
🎙 @Simeone analizó el #LFCAtleti.
✍ “𝙴𝚗 𝚎𝚕 𝚌𝚊𝚖𝚙𝚘 𝚝𝚎𝚗𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚜𝚊𝚕𝚒𝚛 𝚏𝚞𝚎𝚛𝚝𝚎𝚜”
➡ https://t.co/5HWN2XGXuw
🔴⚪ #AúpaAtleti | ⭐ #UCL pic.twitter.com/7LThZ18YcR
وفي حال لم يبدأ سيميوني بموراتا، فسيكون مطالبا بمعرفة من سيدفع به في المباراة، فمن الممكن أن يكون جواو فيليكس أو دييغو كوستا. حسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.
وشهدت تدريبات أتلتيكو مدريد تدرب ليمار مع بقية زملائه في الفريق. وكان اللاعب مفاجأة سيميوني الكبيرة في مباراة الذهاب التي لعبت في واندا متروبوليتانو وفي تلك المباراة ، قدم أداءً جيدًا.
ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تقام اليوم، على ملعب "أنفيلد"K ويملك أتلتكو أفضلية طفيفة بعد خروجه فائزا بهدف دون رد في مباراة الذهاب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)