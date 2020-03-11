إصابة أول لاعب في الدوري الألماني بفيروس "كورونا"

أعلن نادي هانوفر الألماني، مساء اليوم الخميس، إصابة مدافعه تيمو هوبرز، بفيروس كورونا الجديد.

وبذلك يصبح مدافع هانوفر أول لاعب في الدوري الألماني والدوريات الكبرى حول العالم يصاب بفيروس كورونا.

وقال نادي هانوفر في بيان رسمي: "تعرض هوبرز للإصابة بفيروس كورونا، بعد خضوعه للاختبار".

وأشار النادي الألماني إلى أن هوبرز، 23 عاما، أصيب بعدوى كورونا في حدث شارك فيه بمدينة هيلدسهايم، ولم يكن مع زملائه.

وتابع هانوفر قائلا "لم يتواصل العلاب مع زملائه في الفريق منذ إصابته بالعدوى، لذا لا يمكن الافتراض أن زملاءه أصيبوا بدورهم".

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

​واستمر النادي الألماني قائلا "رغم ذلك سنتصرف بمسئولية، وسيخضع كافة أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي".

وتم وضع تيمو هوبرز في الحجر الصحي، في الوقت الذى يستعد فيه باقى اللاعبين لمواجهة دينامو دريسدن.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت في بيان رسمي عن المباريات التي ستقام بدون جماهير على خليفة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت ألمانيا قد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الاثنين الماضي، لامرأة تبلغ من العمر 89 عاما في ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية.