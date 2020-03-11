فيديو... أهداف مباراة الأهلي وسموحة 1-1 في الدوري المصري

بفضل تقنية الفيديو، تفادى الأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم أمام سموحة في الجولة 18 من الدوري المصري، مكتفيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم سموحة في الدقيقة 69 عن طريق ماجيب ديوب، وتعادل عمرو السولية للمارد الأحمر من ركلة جزاء احتسبت بفضل تقنية الفيديو في الدقيقة 94.

#الأهلى يفقد أول نقطتين فى الدورى أمام #سموحة

تقدم يوسف ماجيت ديوب لسموحة فى الدقيقة 69 وتعادل عمرو السولية للأهلى فى الدقيقة 94 من ركلة جزاء

شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/EVDiUOb0vH — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 11, 2020

بهذا التعادل، يظل الأهلي محافظا على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه.