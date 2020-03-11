فيديو... أهداف مباراة الأهلي وسموحة 1-1 في الدوري المصري

تقدم سموحة في الدقيقة 69 عن طريق ماجيب ديوب، وتعادل عمرو السولية للمارد الأحمر من ركلة جزاء احتسبت بفضل تقنية الفيديو في الدقيقة 94.
#الأهلى يفقد أول نقطتين فى الدورى أمام #سموحة— WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 11, 2020
تقدم يوسف ماجيت ديوب لسموحة فى الدقيقة 69 وتعادل عمرو السولية للأهلى فى الدقيقة 94 من ركلة جزاء
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بهذا التعادل، يظل الأهلي محافظا على صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 17 نقطة عن أقرب ملاحقيه.
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