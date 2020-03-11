فيديو... أهداف مباراة سان جيرمان ودورتموند 2-0 في دوري الأبطال

تأهل باريس سان جيرمان إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالتغلب على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا، قد انتهت بفوز الفريق الأصفر بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي بطل فرنسا، نيمار وخوان بيرنات في الدقيقتين 28 و45.