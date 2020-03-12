إيقاف الدوري الإسباني بسب تفشي فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الأندية في الدوري، قرارا بتأجيل بطولتي الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية على الأقل لمدة جولتين مقبلتين.

وجاء القرار بناء على توصيات من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد السبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار البيان الرسمي لرابطة الدوري الإسباني إلى صدور قرار جديد بعد تقييم الحالة في الأندية عقب خضوع جميع الحالات المشتبه فيها للكشف الطبي من خلال الحجر الصحي.

كشفت رئيسة منطقة مدريد، إيسابيل دياث أيوسو، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسبانية تدرس إغلاق مدريد كإجراء وقائي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وسجلت إسبانيا حتى يوم الأربعاء، 1600 إصابة و35 وفاة بفيروس كورونا، وتعد ثاني أكثر بلدان أوروبا التي تشهد تفشيا للفيروس، بعد إيطاليا التي سجلت 10 آلاف إصابة و631 حالة وفاة.

وتجاوزت الإصابات العالمية بوباء كورونا العالمي والذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 114 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 64 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 8 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها بعضا خشية استمرار انتشار الجائحة كورونا.