الاتحاد الدولي لكرة السلة يوقف جميع منافساته بسبب "كورونا"

وجاء على الموقع الرسمي التابع للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا): "بالنظر إلى الوضع الحالي مع تفشي فيروس كورونا ومن أجل حماية صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمسؤولين والمشجعين، سيتم تعليق جميع المسابقات التي تجري تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 13 آذار/مارس. وستواصل الـ"فيبا" مراقبة الوضع بشكل يومي وتقييم الخيارات لاحتمال استمرار المنافسات".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، فيروس كورونا وباء عالميا (جائحة)

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 116 دولة ومنطقة وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب أكثر من 126660 ألف شخص وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4641 حول العالم.

يشار إلى أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء التاجي في البر الصيني 80932 حالة حتى الآن، و62888 حالة من المصابين تعافوا وغادروا المستشفيات والوفيات 3172 حالة.