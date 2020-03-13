تعليق جميع مباريات الدوري الإنجليزي حتى 4 أبريل المقبل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعليق جميع مباريات كرة القدم في البلاد حتى يوم 4 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وقالت الأجهزة المسؤول عن كرة القدم في إنجلترا، في بيان مشترك، إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري، بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا".

وتابع البيان "عقب اجتماع لكافة الأطراف اليوم تقرر وبالاجماع وقف مباريات الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل".

ويشمل الوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن اليوم، تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، المقررة الأسبوع المقبل، وذلك بسبب كورونا.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، إنه "في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا، والقرارات التي اتخذتها الحكومات المختلفة، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات أندية الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل".

ويشار إلى أنه تم تأجيل الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والهولندي والفرنسي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصيب يوم أمس الخميس، مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، ومدافع خط الوسط بفريق تشيلسي كالوما هادسون أودوي.