هل انتقلت عدوى "كورونا" إلى محمد صلاح ورفاقه في ليفربول؟

أثارت تقارير صحفية بريطانية، مخاوف واسعة من إمكانية انتقال عدوى فيروس "كورونا" الجديد إلى الدولي المصري محمد صلاح ورفاقه في فريق ليفربول الإنجليزي.

بدأ القلق يتسرب، بعدما أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وضع حارس مرماه أرتور يوروك و4 مدربين من الجهاز الفني في العزل، بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليهم.

وقال نادي بورنموث: "تم وضع 5 من المنتسبين للنادي في العزل الذاتي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وهم حارس المرمى أرتور بوروك و4 من الجهاز الفني، وذلك وفقًا لتعليمات الحكومة والصحة العامة".

وأضاف البيان: "هذا إجراء احترازي، فحتى الآن لم يتم ثبوت أي عينة إيجابية لتحليلاتهم، ويراقب النادي الموقف عن قرب، على أن يتخذ القررات المناسبة تجاه الموظفين والجماهير".

وكان نادي بورنموث قد واجه ليفربول يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

ويظهر مقطع فيديو في بداية المباراة لاعبي ليفربول، وهم يتعمدون عدم مصافحة نظرائهم في بورنموث، بما وصف بأنه ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

لكن في نهاية المقطع يظهر محمد صلاح وهو يمد يده لمصافحة حارس مرمى بورنموث، الذي أعلن لاحقا إصابته بأعراض فيروس كورونا.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان من ليفربول أو محمد صلاح أو السلطات البريطانية، لإيضاح إن كان سيتم إجراء اختبارات للفيروس للاعبي ليفربول أو محمد صلاح من عدمه.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن اليوم الجمعة، تعليق جميع مباريات كرة القدم في البلاد حتى يوم 4 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب فيروس كورونا.

Disgusted from the Liverpool players here, absolutely no respect shown to the Bournemouth players #LIVBOU #YNWA pic.twitter.com/QFJA8RxX4g — sean 😃 (@_Sean7_) March 7, 2020

​وقالت الأجهزة المسؤول عن كرة القدم في إنجلترا، في بيان مشترك، إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري، بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا".

وتابع البيان "عقب اجتماع لكافة الأطراف اليوم تقرر وبالاجماع وقف مباريات الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل".

ويشمل الوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن اليوم، تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، المقررة الأسبوع المقبل، وذلك بسبب كورونا.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، إنه "في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا، والقرارات التي اتخذتها الحكومات المختلفة، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات أندية الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل".

ويشار إلى أنه تم تأجيل الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والهولندي والفرنسي، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأصيب يوم أمس الخميس، مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، ومدافع خط الوسط بفريق تشيلسي كالوما هادسون أودوي.

وأعلن نادي ليفربول في وقت سابق، اتخاذ قرارات "صارمة"، بعد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة ليفربول.

وأوضح النادي الإنجليزي بأن تلك التدابير الاستباقية، متمثلة في الآتي:

- إلغاء سفر أي من الموظفين أو اللاعبين إلى البلدان ذات الخطورة العالية للإصابة بفيروس كورونا.

- تذكير الجميع بضرورة "النظافة الجيدة"، من خلال تعليق إشعارات في كل جنبات النادي.

- تنشيط فحص الاستبيان الصحي لجميع الزائرين الخارجيين، لجميع مرافق التدريب لدينا ومواقع مكاتبنا والمرافق المجتمعية الأخرى.