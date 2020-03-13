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16:45 GMT13 مارس/ آذار 2020
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    مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

    وسط مخاوف من كورونا... ليفربول يصدر بيانا عاجلا

    © REUTERS / ANDREW YATES
    رياضة
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    فيروس "كورونا" (161)
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    أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة 13 مارس/آذار، بيانا عاجلا، وسط المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

    وأشار النادي الإنجليزي في بيانه المنشور على الموقع الرسمي لليفربول أنه تم تعليق تدريبات الفريق في ميلوود، نظرا لتوقف الدوري الإنجليزي حتى 4 أبريل/نيسان.

    محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ولفر هامبتون، 23 يناير/ كانون الثاني 2020
    © REUTERS / CARL RECINE
    هل انتقلت عدوى "كورونا" إلى محمد صلاح ورفاقه في ليفربول؟
    وقال ليفربول في بيانه: "يؤكد النادي أن الفريق الأول، سيوقف طوعًا وبصورة مؤقتة النشاط في ملعب تدريب ميلوود اعتبارًا من اليوم بعد إعلان الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم تأجيل المباريات حتى 4 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا".

    وتابع بقوله "تم إعطاء اللاعبين برامج فردية، لمتابعتها خلال هذه الفترة، كما أجرى الفريق الأول تدريبه كالمعتاد اليوم قبل إصدار قرار تعليق التدريبات".

    وأكد ليفربول أنه سيعمل مع الفريق الطبي للنادي والسلطات الأخرى ذات الصلة لمراقبة الوضع، وتحديد موعد العودة إلى ميلوود لإعطاء الفريق أفضل فرصة للتحضير لمبارياته المقبلة.

    كما أشار ليفربول في بيان آخر، أنه يرحب بتنفيذ نصيحة الحكومة بشأن تفشي فيروس كورونا الجديد، التي تقضي تأجيل جميع المباريات.

    وأوضح أن النادي الإنجليزي ينفذ احتياطاته الخاصة عبر مواقعه لتقليل انتشار الفيروس التاجي عن طريق تقليل الاتصال، حيثما أمكن وتعزيز المشورة الطبية الرسمية للجميع لتحمل المسؤولية عن النظافة الشخصية الممتازة.

    وطالب ليفربول أي شخص يظهر أعراضا تتوافق مع فيروس كورونا، أن يتأكد من إلمامه بنصيحة المسؤول الطبي بشأن العزل الذاتي.

    وكانت تقارير صحفية بريطانية، قد أثارت مخاوف واسعة من إمكانية انتقال عدوى فيروس "كورونا" الجديد إلى الدولي المصري محمد صلاح ورفاقه في فريق ليفربول الإنجليزي.

    بدأ القلق يتسرب، بعدما أعلن نادي بورنموث الإنجليزي، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وضع حارس مرماه أرتور يوروك و4 مدربين من الجهاز الفني في العزل، بعد ظهور أعراض فيروس "كورونا" عليهم.

    ​وكان نادي بورنموث قد واجه ليفربول يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل ثنائية ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

    ويظهر مقطع فيديو في بداية المباراة لاعبي ليفربول، وهم يتعمدون عدم مصافحة نظرائهم في بورنموث، بما وصف بأنه ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

    لكن في نهاية المقطع يظهر محمد صلاح وهو يمد يده لمصافحة حارس مرمى بورنموث، الذي أعلن لاحقا إصابته بأعراض فيروس كورونا.

    ولم يصدر حتى الآن أي بيان من ليفربول أو محمد صلاح أو السلطات البريطانية، لإيضاح إن كان سيتم إجراء اختبارات للفيروس للاعبي ليفربول أو محمد صلاح من عدمه.

    وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قد أعلن اليوم الجمعة، تعليق جميع مباريات كرة القدم في البلاد حتى يوم 4 أبريل/ نيسان المقبل، بسبب فيروس كورونا.

    مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    تعليق جميع مباريات الدوري الإنجليزي حتى 4 أبريل المقبل
    وقالت الأجهزة المسؤولة عن كرة القدم في إنجلترا، في بيان مشترك، إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري، بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا".

    وتابع البيان "عقب اجتماع لكافة الأطراف اليوم تقرر وبالاجماع وقف مباريات الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل".

    ويشمل الوقف الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

    وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن اليوم، تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، المقررة الأسبوع المقبل، وذلك بسبب كورونا.

    وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، إنه "في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا، والقرارات التي اتخذتها الحكومات المختلفة، فقد تقرر تأجيل جميع مباريات أندية الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل".

    ويشار إلى أنه تم تأجيل الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والهولندي والفرنسي، بسبب فيروس كورونا الجديد.

    وأعلن نادي ليفربول في وقت سابق، اتخاذ قرارات "صارمة"، بعد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة ليفربول.

    وأوضح النادي الإنجليزي بأن تلك التدابير الاستباقية، متمثلة في الآتي:

    - إلغاء سفر أي من الموظفين أو اللاعبين إلى البلدان ذات الخطورة العالية للإصابة بفيروس كورونا.

    - تذكير الجميع بضرورة "النظافة الجيدة"، من خلال تعليق إشعارات في كل جنبات النادي.

    - تنشيط فحص الاستبيان الصحي لجميع الزائرين الخارجيين، لجميع مرافق التدريب لدينا ومواقع مكاتبنا والمرافق المجتمعية الأخرى.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (161)

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    الدوري الإنجليزي, فيروس كورونا, محمد صلاح, أخبار ليفربول, نادي ليفربول, ليفربول, ليفربول
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