رونالدينيو ينشر سحره ومهاراته داخل السجن... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأسطورة البرازيلية رونالدينيو وهو يلعب كرة القدم داخل محبسه في باراغواي.

ويظهر في الفيديو رونالدينيو هو يقوم بإحدى حركاته المهارية داخل ساحة السجن خلال خوضه مباراة في كرة القدم مع باقي النزلاء.

وألقت السلطات في باراغواي القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو، لحمله جواز سفر مزور، مدون به أنه من مواطني البلد اللاتيني.

🇧🇷 Ronaldinho is playing football in jail and he's running the show by doing some tricks and flicks. This is like FIFA street in real life. 😲 pic.twitter.com/8tmXlgaW46 — FutbolBible (@FutbolBible) March 14, 2020

وتم منع لاعب الكرة البرازيلي الشهير من مغادرة مقر إقامته في باراغواي، بالتزامن مع تحقيقات يتم إجراؤها معه.

وأوضح مقربون من رونالدينيو، أنه لجأ لجواز سفر مزور لمعاناته من مشاكل قانونية في البرازيل تمنعه من السفر.

يذكر أن السلطات البرازيلية قررت في يوليو/ تموز الماضي سحب جواز السفر الخاص برونالدينيو وبشقيقه، بسبب الحكم الصادر ضدهما وشركتهما العقارية نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015.