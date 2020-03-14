تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في "البوندسليغا"

بات لوكا كيليان، لاعب بادربورن، أول لاعب في الدوري الألماني "بوندسليغا" تتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وجاء الإعلان عن إصابة اللاعب، عقب ساعات من إعلان رابطة الدوري الألماني تأجيل مباريات الدوري ودوري الدرجة الثانية، حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل على أقل تقدير.

ووافقت رابطة الدوري في وقت سابق على إقامة المباريات دون جمهور، قبل أن تسفر تطورات الإصابة بالمرض عن إلغاء كافة المباريات.

يذكر أن كيليان الذي يعد من أبرز النجوم الصاعدة في الدوري الألماني، يتعافى من إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير/كانون الثاني الماضي.