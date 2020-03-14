تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في "البوندسليغا"

وجاء الإعلان عن إصابة اللاعب، عقب ساعات من إعلان رابطة الدوري الألماني تأجيل مباريات الدوري ودوري الدرجة الثانية، حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل على أقل تقدير.
Erste Corona-Erkrankung unter den SCP07-Kickern | https://t.co/UP41WU2ks0 | #Corona #Covid_19 #SCP07 pic.twitter.com/fKHLTKC8zU— SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) March 13, 2020
ووافقت رابطة الدوري في وقت سابق على إقامة المباريات دون جمهور، قبل أن تسفر تطورات الإصابة بالمرض عن إلغاء كافة المباريات.
يذكر أن كيليان الذي يعد من أبرز النجوم الصاعدة في الدوري الألماني، يتعافى من إصابة في الفخذ تعرض لها في يناير/كانون الثاني الماضي.
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