تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يوما

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، تعليق نشاط كرة القدم في البلاد لمدة 15 عشر يومًا في ظل انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد (الجائحة).

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا كتب فيه: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 مارس/آذار، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".