تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يوما

ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا كتب فيه: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 16 مارس/آذار، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 109 حالات.
وخصصت مصر 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباءً عالميا (جائحة).
وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)