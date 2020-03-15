رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات "مجانية" لعلاج كورونا

أعلن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحويل كل فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات "مجانية" لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

ونشر موقع يوفنتوس الرسمي تقريرا، قال فيه إن سلسلة فنادق CR7 المملوكة لرونالدو في البرتغال، تحولت إلى مستشفيات للمساهمة بصورة ماجنية في الجهود المبذولة لمكافة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح التقرير أن رونالدو قرر دفع رواتب الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات من ماله الخاص.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 13, 2020 at 9:15am PDT

وكان رونالدو قد أطلق رسالة إلى كل جمهور الكرة العالمية، بعد إعلان دخوله الحجر الصحي، عقب تأكد إصابة زميله، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد.

وقال رونالدو في البيان: "يمر العالم بلحظة عصيبة، التي تستلزم مننا توخي الحذر واتباع الرعاية الفائقة، إنني أتحدث اليوم ليس كلاعب كرة قدم، وإنما بصفتي أب وابن وإنسان مهموم بآخر التطورات التي تؤثر على كل العالم".

وتابع البرتغالي رونالدو ناصحا جمهوره ومتابعيه: "من المهم جدا أن نتبع نصيحة منظمة الصحة العالمية وكذلك الهيئات الرئاسية حول كيفية تعاملنا مع الموقف الراهن".

وأردف "أن حماية الحياة الإنسانية يجب أن تفوق كل الاهتمامات، أود أن أرسل كل دعمي لكل شخص فقد عزيز لديه، كما أنني أعبر عن تضامني مع الذين يحاربون فيروس "كورونا"، مثل زميلي، دانييلي روجاني، وكذلك مع الجهود المذهلة التي يبذلها أخصائيي الصحة، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الآخرين".

Cristiano Ronaldo is all of us on day 4 of COVID-19 self quarantine 😂😭pic.twitter.com/6BnANkSHgM — Cristiano Ronaldo Fans (@TheRonaldoTeam) March 14, 2020

​ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".