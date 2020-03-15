شركة نايكي الرياضية تقرر إغلاق فروعها في أمريكا وبلدان أخرى

قرر عملاق الملابس الرياضية الأمريكي نايكي، اليوم الأحد، إغلاق فروعه في الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى بهدف الحد من انتشار وباء كورونا العالمي.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن "جميع متاجرها في كندا وغرب أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا ستغلق في الفترة بين 16 و27 مارس/آذار".

وأضافت "لكن ستستمر متاجر نايكي في عملها كالمعتاد في كوريا الجنوبية واليابان ومعظم أنحاء الصين وعدد كبير من الدول الأخرى".

وتابعت الشركة "نتخذ خطوات إضافية في مرافق أخرى تديرها نايكي منها خيار العمل من المنزل".

وأغلقت نايكي مؤقتا هذا الشهر مقرها الأوروبي في هولندا بعد إصابة أحد موظفيه بوباء كورونا العالمي (الجائحة).

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة أبل، يوم أمس السبت، عن إغلاق كافة متاجرها الرسمية حول العالم (عدا الصين) وذلك لمدة أسبوعين للتخفيف من انتشار فيروس كورونا بين موظفيها وزبائنها.