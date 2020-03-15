الإمارات تعلق نشاط كرة القدم لمدة أربعة أسابيع بسبب كورونا

قرر اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم اعتبارا من، اليوم الأحد، ولمدة أربعة أسابيع، تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019 - 2020 كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد الوباء العالمي.

على أن يتم تقييم الوضع و مراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكمل بيان "وام" "يأتي القرار في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التقيد بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة و اتباع الإجراءات الإحترازية و الوقائية حفاظا على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين".

ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة و رابطة المحترفين الإماراتية و أنشطة المنتخبات الوطنية و لجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

وفي سياق متصل ومن جانب آخر أعلن اتحاد الكرة المصري، يوم أمس السبت، تعليق نشاط كرة القدم في البلاد لمدة 15 عشر يومًا في ظل انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد (الجائحة).

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.