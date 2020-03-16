مدافع يلحق بخصمه عند خط المرمى ويبعد الكرة في اللحظة الأخيرة... فيديو

قام مدافع نادي "ملبورن سيتي" الأسترالي كيرتس هود، باللحاق بمهاجم نادي "ويسترن سيدني واندرارز" سيمون كوكس، ومنعه من تسجيل هدف في اللحظة الأخيرة.

نشر نادي "ملبورن سيتي" على صفحته في "تويتر"، لحظة منع هود المهاجم من إدخال الكرة في المرمى في الدقيقة 69 من المباراة.

First BT, now Dennis Cometti getting in on the football commentary! 😱😱



I think we have a new nickname for Curtis...📚📚 pic.twitter.com/3AfzLbidRA — Melbourne City FC 🏙️ (@MelbourneCity) March 15, 2020

وارتكب هود خطأ فادحًا، حيث رمى الكرة برأسه إلى حارس مرمى، ما أدى إلى مواجهة مباشرة مع الخصم.

وألقى كوكس الكرة بين ساقي حارس المرمى، ولكن مدافع "ملبورن" لحق به عند خط المرمى، ورمى الكرة بعيدا عن المرمى. وانتهت المباراة بنتيجة 1:1.

في وقت سابق، سجل المهاجم الأرجنتيني ماكسيميليانو أوروتي هدفاً في مباراة فريق "إم إل إس" ضد فريق "نيو إنجلاند ريفولوشن".