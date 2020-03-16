مدافع يلحق بخصمه عند خط المرمى ويبعد الكرة في اللحظة الأخيرة... فيديو

نشر نادي "ملبورن سيتي" على صفحته في "تويتر"، لحظة منع هود المهاجم من إدخال الكرة في المرمى في الدقيقة 69 من المباراة.
First BT, now Dennis Cometti getting in on the football commentary! 😱😱— Melbourne City FC 🏙️ (@MelbourneCity) March 15, 2020
I think we have a new nickname for Curtis...📚📚 pic.twitter.com/3AfzLbidRA
وارتكب هود خطأ فادحًا، حيث رمى الكرة برأسه إلى حارس مرمى، ما أدى إلى مواجهة مباشرة مع الخصم.
وألقى كوكس الكرة بين ساقي حارس المرمى، ولكن مدافع "ملبورن" لحق به عند خط المرمى، ورمى الكرة بعيدا عن المرمى. وانتهت المباراة بنتيجة 1:1.
في وقت سابق، سجل المهاجم الأرجنتيني ماكسيميليانو أوروتي هدفاً في مباراة فريق "إم إل إس" ضد فريق "نيو إنجلاند ريفولوشن".
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