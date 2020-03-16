رالي "طريق الحرير -2020" سيمر بالكامل عبر أراضي روسيا بسبب كورونا

أعلنت الخدمة الصحفية للمنظمين أن مراحل رالي طريق الحرير -2020، التي كان من المفترض أن تمر عبر أراضي كازاخستان والصين، ألغيت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الخدمة الصحفية: "إن وباء فيروس كورونا COVID-19، الذي يغطي جميع قارات العالم، يجبر منظمي الأحداث الرياضية على إجراء تغييرات على خططهم الأصلية. إن رالي طريق الحرير الدولي، الذي كان من المفترض أن يسير على طول الطريق بين روسيا وكازاخستان والصين في عام 2020، لن يكون استثناءً".

وأضافت أنه من أجل منع المخاطر المرتبطة بالوباء ولضمان نجاح إجراء المسابقة السنوية رالي طريق الحرير، اتخذت المديرية الروسية، مع الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية قرارا، تغيير مسار المسابقة. وسيمر رالي طريق الحرير بالكامل عبر أراضي روسيا في الفترة من 2 إلى 11 يوليو/ تموز المقبل؛ يبدأ السباق في الساحة الحمراء في موسكو في 3 يوليو، وينتهي في قازان في 11 يوليو".

سيتضمن المسار الجديد ثماني مراحل على طول أكثر المناظر الطبيعية تنوعًا في روسيا - سيتعين على سائقي الدراجات السباق في السهوب واجتياز الكثبان الرملية والطرق الرملية والتلال والغابات. تبلغ المسافة بين الأجزاء عالية السرعة حوالي 2700 كيلومتر. في الوقت نفسه، يبلغ إجمالي مسافة السباق حوالي 4200 كم.