فالنسيا: 35% من أفرادنا أصيبوا بفيروس كورونا

أصدر نادي فالنسيا الإسباني بيانا أعلن فيه اكتشاف مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا بين أفراده.

وأعلن فالنسيا أمس الأحد إصابة 5 أفراد، تبين أن من ضمنهم 3 لاعبين، هم إزيكييل جاراي وإلياكيم مانجالا وخوسيه لويس جايا.

وأوضح فالنسيا أنه بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها النادي خلال السفر لمواجهة أتالانتا يوم 19 فبراير/شباط الماضي، وصلت نسبة الحالات الإيجابية إلى 35%.

وعمل فالنسيا على عزل أفراده خلال تواجده في منطقة لومبارديا عالية الخطورة وفقا للسلطات الإيطالية، إلا أن ذلك لم يمنع تفشي العدوى.

وواجه فالنسيا منافسه أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وخسر الإياب في سان سيرو بأربعة أهداف مقابل هدف.