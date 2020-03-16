فالنسيا: 35% من أفرادنا أصيبوا بفيروس كورونا

وأعلن فالنسيا أمس الأحد إصابة 5 أفراد، تبين أن من ضمنهم 3 لاعبين، هم إزيكييل جاراي وإلياكيم مانجالا وخوسيه لويس جايا.
وأوضح فالنسيا أنه بالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذها النادي خلال السفر لمواجهة أتالانتا يوم 19 فبراير/شباط الماضي، وصلت نسبة الحالات الإيجابية إلى 35%.
COMUNICADO OFICIAL ⤵️— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) March 16, 2020
🔗 https://t.co/5WeiVEPE8U#QuédateEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/x1ugWy6Ker
وعمل فالنسيا على عزل أفراده خلال تواجده في منطقة لومبارديا عالية الخطورة وفقا للسلطات الإيطالية، إلا أن ذلك لم يمنع تفشي العدوى.
وواجه فالنسيا منافسه أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وخسر الإياب في سان سيرو بأربعة أهداف مقابل هدف.
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