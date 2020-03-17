إصابة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما بفيروس كورونا

قالت وكالة أنباء "كيودو نيوز" اليابانية إن رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، أصيب بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ولفتت الوكالة إلى أن تاشيما، سافر إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الجاري، في مهام عمل رسمية، مشيرة إلى أن الفحوصات التي خضع لها كشفت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولفتت الوكالة إلى قول مصادر لم تكشف عن اسمها، أن رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم وهو أيضا نائب رئيس اللجنة الأولمبية في اليابان أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وكان تاشيما مهاجم منتخب اليابان السابق، ٦٢ عاما، عمل ائب رئيس للاتحاد الياباني لكرة القدم في يوليو/ تموز ٢٠١٠، كما أنه أصبح عضوا في العام التالي ضمن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بينما ترأس الاتحاد الياباني لكرة القدم منذ مارس/ أذار ٢٠١٦.

وأصبح تاشيما رئيسا لاتحاد شرق آسيا لكرة القدم في عام ٢٠١٨.

وكانت تستعد لاستضافة أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وتوقف المسابقات الرياضية قد يحول دون إقامته في موعده في شهر يوليو.

وسجلت اليابان 833 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 28 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 139 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" (جائحة)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة، ووصلت إلى 155 دولة حول العالم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى اليوم ، إلى أكثر 182 ألف و424 شخصا، ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

يتبع...